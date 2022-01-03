В Кузбассе в первый день нового года родились 30 малышей

Среди новорожденных есть двойня.

1 января в Кемеровской области родились 30 детей. Как сообщили в региональной администрации, в первый день нового года на свет появились 16 мальчиков и 14 девочек. Среди них — одна двойня (мальчики).

«Семьи, в которых в первый день года появились малыши, получат в рамках акции «Родился ребёнок» материальную помощь на каждого новорождённого и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой», - отметили в администрации.

Также в ведомстве подвели итоги прошедшего года. По данным за 11 месяцев, в 2021 году Кузбассе на свет появился 20 041 ребёнок. Среди новорождённых оказались 272 двойни и три тройни.

Как уточнили в ЗАГСе Кузбасса, мальчиков родилось немногим больше, чем девочек — 10 403 и 9 638 соответственно.