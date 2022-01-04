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Кемеровчанка пришла к соседу с алкоголем и украла у него деньги из тайника

04 января 2022 в 12:10

Пенсионер хранил их в чайнике.

В Кемерове задержали злоумышленницу, похитившую у пенсионера 22 000 рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, 86-летний местный житель рассказал полицейским, что к нему в гости пришла соседка, принесла алкоголь и предложила выпить. Проснувшись утром, он не обнаружил ни гостьи, ни денег, хранившихся в тайнике.

Участковый уполномоченный и сотрудники ППС задержали подозреваемую. Ею оказалась 52-летняя кемеровчанка.

«Она пояснила полицейским, что помогала хозяину жилища с приготовлением закуски и заметила в заварочном чайнике денежные купюры. Как только пенсионер крепко уснул, она похитила их и скрылась, а затем потратила на приобретение алкоголя», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания по этой статье составляет 5 лет лишения свободы.


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