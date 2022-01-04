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Президент РФ поручил правительству подумать над закрытием угольных шахт с высоким риском аварий

04 января 2022 в 16:17

Причиной стала трагедия на "Листвяжной".

Владимир Путин поручил правительству подумать над закрытием угольных шахт с высоким риском аварий. Соответствующие поручения президент дал после совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря 2021 года.

Напомним, с момента трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная» прошло 40 дней. Погиб 51 человек, более ста получили травмы. Среди погибших — 5 спасателей, участвовавших в горноспасательных работах.

По словам главы государства, добыча угля должна исключить риски несчастных случаев на производстве. Президент поручил при необходимости ввести следующие меры:

  • запретить выдачу новых разрешений на шахтный способ добычи угля;
  • постепенно закрыть угольные шахты с высоким риском аварийности;
  • разработать и внедрить методы добычи угля, которые исключают возможность «групповых несчастных случаев».

Документ был опубликован на сайте Кремля 3 января.


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