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Кемеровчане просят власти вернуть маршрутки

05 января 2022 в 12:33

Горожане пожаловались на давку и невозможность уехать.

Жители Кемерова недовольны сокращением количества рейсов общественного транспорта. Возмущённые призывы вернуть маршрутки стали регулярно появляться  в городских и региональных пабликах. В них горожане обращают внимание властей, что, несмотря на новогодние каникулы, люди по-прежнему ездят на работу, в поликлиники или по магазинам. И далеко не у всех получается вовремя добраться в пункт назначения.

Напомним, накануне Нового года городские власти предупреждали о сокращении количества рейсов общественного транспорта и временной отмене некоторых маршрутов — связано это в первую очередь с длинными выходными и сокращением пассажиропотока. Замена же маршруток на автобусы будет постепенной, сообщал ранее глава города Илья Середюк.

«Верните маршрутные такси на линию. На работу и с работы невозможно уехать!», — выразил общее мнение один из кемеровчан в местном паблике.

И уже в комментариях к публикациям горожане рассказывают о своих «приключениях». По их словам, уехать куда-либо сложно из любого района Кемерова.

«Делают транспортную реформу пассажирского транспорта, а автобусов в полном наличии нет!», - констатируют пользователи.

Кемеровчане опасаются, что в столице Кузбасса транспортная реформа пройдет с теми же негативными последствиями, что и голом ранее в Новокузнецке.

В то же время в самом начале 2022-го кузбассовцам сообщили о росте стоимости проезда в транспорте до 25-30 рублей, что так же вызвало массовое беспокойство.


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