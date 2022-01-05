В мэрии Кемерова прокомментировали нехватку общественного транспорта

По словам властей, не все частные перевозчики вышли на маршруты.

Власти Кемерова объяснили нехватку транспорта на городских маршрутах. Напомним, ранее в соцсетях на невозможность уехать с работы и на работу пожаловались горожане. В особенно сложной ситуации оказались жители в Кировского района.

По данным мэрии, все дело в том, что не все частные перевозчики вышли на маршруты, так как не успели установить тахографы. Однако горожан заверили, что «пробелы» закроет муниципальный транспорт.

«На сорванные частными перевозчиками рейсы выйдут муниципальные автобусы. Не все частные перевозчики в Кемерове установили на свои автобусы тахографы. Именно с этим обстоятельством, а не с транспортной модернизацией связан невыпуск на линию части маршрутных такси в Кировском районе. Чтобы обеспечить общественным транспортом кемеровчан этой части города, принято решение увеличить количество автобусов на маршруте № 51. Дополнительно пассажиров будут перевозить ещё 13 машин большой вместимости», — сообщили в администрации города.

В мэрии добавили, что к перевозчикам, допустившим срыв рейсов, будут применены меры в соответствии с законодательством РФ.

Отмечается, что специалисты городского управления транспорта держат ситуацию на контроле. А с 10 января, в случае необходимости, автобусов на маршруты выйдет ещё больше.