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В Шерегеше состоится массовый спуск Дедов Морозов и Снегурочек

06 января 2022 в 12:27

Среди лыжников будет и символ года – тигр.

В Шерегеше устроят массовый спуск с горы. В Секторе Е ожидается нашествие Дедов Морозов, Снегурочек и тигров — именно такие костюмы заявили организаторы.

«Участвовать могут всё! Готовьте свои тулупчики, бороды, кокошники, шапочки и кигуруми! Костюмы должны быть полными и прикольными, просто шапочка, рукавички или носочки с тигриком — не прокатят», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 8 января. Начало праздника — в 10:00, костюмированного спуска — в 13:00.

Гостей также ждут весёлые забавы, масштабный хоровод, хорошая музыка и розыгрыш призов.


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