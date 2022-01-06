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В Междуреченске погиб мужчина, который ждал автобус

06 января 2022 в 16:35

Автомобиль врезался в остановку.

На кузбасской трассе. Автомобиль врезался в остановочный павильон, где находились люди.

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП. Видео с места происшествия появилось в региональном паблике.

«Авария возле ДОКа в сторону Междуреченска. Автомобиль врезался в остановку, погиб мужчина — он ждал автобус», — написал автор видео.

Судя по кадрам, остановочный павильон повреждён. На месте работали сотрудники полиции. В настоящее время уточняются все обстоятельства ДТП.


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