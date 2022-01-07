Сергей Цивилёв поздравил кузбассовцев с Рождеством

Он записал короткое видеообращение.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв записал короткое видеообращение, в котором поздравил жителей региона с Рождеством.

Глава региона отметил, что Рождество — особенный праздник, потому что «несёт людям надежду на торжество добра и справедливости». А ещё он объединяет близких, которые вновь собираются за праздничным столом. Ведь Рождество — не только важный христианский праздник, это и семейный праздник.

«Желаю вам и вашим близким здоровья, мира в доме и настоящих добрых чудес», — подытожил губернатор.

Фото, видео: vk.com/tsivilev42