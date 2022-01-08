Четверо человек погибли при пожаре в кузбасском пансионате для пожилых

Возбуждено уголовное дело.

Рано утром 8 января в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошёл пожар. Сообщается, что пансионат находится в СНТ «Печатник». Из здания эвакуировали 48 человек, в том числе, 16 лежачих пациентов. Четыре человека погибли. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

Пожар тушили 48 человек и 14 единиц техники. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата.

«Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела 3 мужчин без признаков жизни, ещё в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Назначены экспертизы и уже установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи.

Отмечается, что директора заведения ранее штрафовали за повторные нарушения требований пожарной безопасности. В 2021 году там прошли две проверки. Первая была в марте, тогда выявили 18 нарушений пожарной безопасности.

«Вторая внеплановая проверка по контролю за их устранением проводилась в конце декабря 2021 года. По её результатам директор пансионата 27 декабря была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей», — сообщили СМИ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).