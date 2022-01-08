В Кузбассе на Рождество родились 59 малышей

Лидирует Кемерово.

В Кузбассе на Рождество, 7 января, родились 59 малышей. Это 23 мальчика и 36 девочек, в том числе две двойни.

Так, в Кемерове родился 21 ребёнок, в Новокузнецке — 13, сообщили в администрации региона. В Кузбасской областной клинической больнице на свет появились 10 младенцев.

«В Анжеро-Судженске родилась двойня — мальчик и девочка», - говорится в сообщении.

Трое малышей родились в Ленинске-Кузнецком, два мальчика — в Киселёвске. В Полысаеве, Юрге и Междуреченске — по мальчику и девочке. Одна девочка появилась на свет в Тяжинском МО и один мальчик — в Чебулинском МО.