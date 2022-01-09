В Кузбассе проверят все пансионаты после гибели четырёх человек

Это 24 государственных стационарных учреждения и 14 частных.

Во всех пансионатах Кузбасса пройдут проверки. По данным Минсоцзащиты, сейчас в регионе работает 24 государственных стационарных учреждения соцобслуживания и 14 частных, входящих в реестр поставщиков социальных услуг министерства. Кроме того, имеется ещё 28 частных самостоятельных учреждений, которые в реестр не входят.

Как сообщили на форуме Блока ЖКХ, дорожного комплекса и энергетики региона, их проверят на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности.

Причиной проверок стала трагедия в пансионате «Золотой век». Напомним, вчера, 8 января, в селе Берёзово Кемеровского МО загорелся частный пансионат, погибли четыре человека. Более 40 человек пришлось эвакуировать.

Сейчас прокуратура области проверяет соблюдение пансионатом, где произошла трагедия, требований законодательства о противопожарной безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Оно передано в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.