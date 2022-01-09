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На кемеровской трассе произошло массовое ДТП с участием автобуса

09 января 2022 в 18:34

Есть пострадавшие.

На трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий произошла авария ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение. Женщина вышла из машины, чтобы её осмотреть. Водители автобуса и автомобиля Toyota RAV-4 остановились, чтобы оказать помощь пострадавшей. В это время водитель ещё одного автомобиля Toyota RAV-4 совершил наезд на вышедшую из машины женщину, а татем совершил столкновение с остановившимися автобусом и легковым автомобилем», — рассказали A42.RU в ГИБДД.

Известно, что в результате ДТП пострадал один человек, женщину госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В сообществе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте» было опубликовано видео случившегося.


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