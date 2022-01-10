Кузбассовцам пообещали морозы на Старый Новый год

До -30 и ниже.
Сразу несколько регионов Сибири ждут сильные морозы на Старый Новый год, сообщили в Гидрометцентре России.
Так, настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске — до 30 градусов мороза, в Туруханском районе — до 40 градусов мороза.
«Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край — тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4-6 градусов», — уточнили в ведомстве.
В целом же по стране погода в ночь на 14 января будет мягкой и комфортной, отмечают синоптики.
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