Кузбассовцам пообещали морозы на Старый Новый год

До -30 и ниже.

Сразу несколько регионов Сибири ждут сильные морозы на Старый Новый год, сообщили в Гидрометцентре России.

Так, настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске — до 30 градусов мороза, в Туруханском районе — до 40 градусов мороза.

«Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край — тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4-6 градусов», — уточнили в ведомстве.

В целом же по стране погода в ночь на 14 января будет мягкой и комфортной, отмечают синоптики.