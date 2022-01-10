В Кемерове почти в 200 детсадов и школ поставляли фальсифицированное сливочное масло

Дело направлено в суд.

Прокурор Кузбасса утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография». Выяснилось, что в образовательные учреждения города Кемерово в результате сговора нескольких ответственных лиц поставлялось фальсифицированное сливочное масло.

Как установила проверка, между МБУ «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово» и коммерческими организациями были заключены муниципальные контракты на поставку сливочного масла в 191 образовательное учреждение города. И продукты поставлялись, но не те, что были прописаны условиями контракта.

«Организованная преступная группа, в которую вошли руководители коммерческих организаций и начальник отдела снабжения муниципального учреждения, путём обмана поставляла продукты питания, не соответствующие требованиям ГОСТа и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Продукты, согласно лабораторным испытаниям и экспертному заключению, не являются сливочным маслом. В результате в 2021 году муниципальному комбинату питания был причинён ущерб на сумму свыше 8 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре.

Виновники происшествия были задержаны. С одним из обвиняемых прокурор заключил досудебное соглашение. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной преступной группой»). Дело направлено в Заводский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении ещё пяти человек предварительное расследование продолжается.