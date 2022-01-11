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Кузбассовец сел в тюрьму за истязание 14-летней падчерицы

11 января 2022 в 12:19

Мужчина издевался над девочкой, пока мать была на работе.

В Кузбассе вынесли приговор в отношении 37-летнего мужчины, которого обвиняли в истязании 14-летней падчерицы.

Как установило следствие, с октября 2020 года по апрель 2021 года осуждённый, в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал девочку. После одного из эпизодов пострадавшей пришлось обратиться в больницу.

«Мать девочки во время конфликтов дочери с отчимом была на работе и о происходящем не знала. В апреле 2021 года мужчина ударил девочку уже при матери, и она вызвала сотрудников полиции», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Обвиняемый по статье УК РФ «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего» сотрудничал со следствием и вину признал. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В органы профилактики было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Семья поставлена на профилактический контроль.


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