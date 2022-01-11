В Кемерове плата за ЖКУ вырастет на 12,3%

В РЭК Кузбасса прокомментировали повышение тарифов.

В соцсетях одна из подписчиц губернатора Кузбасса поинтересовалась, на основании какого расчёта тарифы в Кемерове вырастут на 12,3%. Напомним, очередное повышение запланировано на 1 июля.

«Будьте любезны, предоставьте расчёт, на основании которого услуги ЖКХ в 2022 году в городе Кемерово повысятся на 12,3%. Официальная инфляция по стране ниже», — обратилась горожанка.

В Региональной энергетической комиссии Кузбасса прокомментировали предстоящий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, в ведомстве объяснили, что в данном случае основанием послужило соответствующее постановление Правительства РФ, которое отнесло Кемерово к конкретной ценовой зоне.

«Основанием роста платы граждан в 2022 году в Кемеровском городском округе стало отнесение города Кемерово к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.08.2021 № 2164-р. В настоящее время жители Кемерова оплачивают коммунальные услуги в размере 63,9% от экономически обоснованных тарифов, в том числе услуги горячего водоснабжения в размере 32,1%, отопления в размере 40,1%. Остальную часть стоимости оплачивает за население бюджет. Предельный (максимальный) индекс в размере 12,3% коснётся не всех жителей города, и достигается, например, при оплате коммунальных услуг за квартиру площадью 68 кв. м с одним проживающим. Увеличение платежа с июля 2022 года по такой квартире составит 301 рубль в месяц, если оплачивать услуги по утверждённым нормативам», — пояснили в ведомстве.

Ранее власти опубликовали постановление «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области — Кузбасса на 2022 год». Согласно документу, самый заметный рост с 1 июля 2022 года ждёт жителей Прокопьевска (13,1%), Белова (12,4%), Кемерова (12,3%) и Новокузнецка (7,5%). Для остальных территорий индексы варьируются от 4,9% до 5,3%.