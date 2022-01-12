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Мэр Кемерова назвал сроки открытия нового спорткомплекса на Комсомольском проспекте

12 января 2022 в 12:34

Илья Середюк сообщил о скорой готовности объекта.

Мэр Кемерова Илья назвал предварительный срок открытия нового спортивного комплекса, которой строится в 64-м микрорайоне, на Комсомольском проспекте.

Напомним, спорткомплекс площадью 6 800 кв.м начали строить в июне 2020 года. Сначала планировалось сдать его в конце того же года, затем сроки были перенесены на третий квартал 2021-го.

«Подскажите, когда планируется открытие нового спорткомплекса около ЖК «Восточный» на Комсомольском? Очень ждём!» — спросила одна из кемеровчанок под очередной публикацией в соцсетях.

По словам Середюка, сейчас объект ещё не сдан, но в ближайшие дни начинается итоговая проверка готовности.

«Ожидаем в конце 1 квартала», — пояснил градоначальник.


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