В Кемерове 25 популярных маршруток заменят автобусами

Пока же там повысят цену на проезд.

В столице Кузбасса 25 мартшрутов такси будут заменены автобусными маршрутами. Новые подробности грядущей транспортной модернизации озвучил начальник управления транспорта и связи города Алексей Ермолаев.

Первые замены маршруток на автобусы могут произойти в Кемерове уже в конце января. По его словам, на торги сейчас выставлены те маршруты, которые в данный момент обслуживаются ПАЗиками. Ещё 16 маршруток будут отменены, потому что дублируются другим общественным транспортом.

«Первая часть маршрутных такси появится в виде автобусов, мы планируем — конец января — начало февраля, всё будет зависеть от заключения контрактов. Остальная часть — 1 апреля. Почему мы и говорим, что всё будет проводиться поэтапно», — уточнил Ермолаев.

Новое расписание маршрутов будет составлено также после окончания торгов и подписания контрактов. Что касается судьбы водителей маршруток и их перспектив работы — всех их готовы принять в муниципальные транспортные предприятия.

«Водителей категории D тяжело найти, так как это большая интенсивность на дороге, большая ответственность. Мы сейчас ведём переговоры с частными перевозчиками: всех водителей, которые у них есть, мы готовы принять на работу», — сообщил глава транспортного управления.

Ранее в администрации пояснили, что с 15 января стоимость проезда в маршрутных такси и автобусах будет одинаковой: безналичная оплата — 25 рублей, наличные — 30 рублей. При этом в автобусах вновь можно будет пользоваться проездными билетами. Их функции будут выполнять транспортные карты, а также «пакеты» с разным номиналом и сроком действия.