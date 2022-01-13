В КемГУ создадут медицинский институт

Уже назначен и.о. директора.

В Кемеровском государственном университете рассказали о создадут медицинский институт. В конце декабря опорный вуз Кузбасса получил лицензию на открытие ещё одного учебного направления — «Лечебное дело». Кроме того, в КемГУ в рамках ординатуры будут готовить врачей-терапевтов, хирургов, урологов и офтальмологов.

«Командой университета сделана ставка на развитие блока медицины и здоровьесбережения в коллаборации с ведущими медицинскими учреждениями Кузбасса. В планах — экспорт медицинского образования, прорывных медицинских технологий», — сообщили в пресс-службе вуза.

Также стало известно, кто возглавил новый медицинский институт КемГУ. Исполняющим обязанности директора назначен доктор медицинских наук, заместитель главного врача по научной деятельности Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева Вадим Мозес.

Отмечается, что всё это стало возможным благодаря победе КемГУ в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Видео: vk.com/kemsu_ru