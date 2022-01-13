Кемеровчане возмущены решением властей отменить маршрутку №10т

Комментарии с просьбой сохранить маршрут кемеровчане оставляют в соцсетях мэра города Ильи Середюка.

Жители Рудничного и Заводского районов Кемерова возмутились решением городских властей отменить маршрутное такси № 10т. Информацию об упразднении маршрутки №10т власти города озвучили 12 января.

«Она дублируется на нескольких этапах двумя автобусами, либо трамваями. Нельзя организовать так, что вместо 10-го маршрутного такси был 10-й автобус. Тогда у нас остаётся на каких-то 82-й автобус, переходящий в другой автобус, либо 23-й. Т.е. можно с пересадками — с Радуги приехать на 23-м, пересесть на 5-й трамвай и уехать на Южный», — сказал начальник управления транспорта и связи Кемерова Алексей Ермолаев

Как отметил чиновник, в случае с пересадками в два раза увеличивается стоимость проезда, но для этого есть месячный безлимитный проездной стоимостью 1250 рублей в месяц.

Однако большинство горожан возмутила такая перспектива. Комментарии с просьбой сохранить маршрут кемеровчане оставляют в соцсетях мэра города Ильи Середюка.

«Зачем его убирать? Почему нужно ехать с пересадками, когда есть такой маршрут?» — пишет один их горожан.

«С пересадками ездить? Вы бы со своего внедорожника пересели на общественный транспорт. И поездили бы по морозу, да по пробкам с шахты Северной до цирка, и тогда бы мы с вами поговорили! Почему реформу общественного транспорта разрабатывают те, кто на этом транспорте не ездит никогда?» — возмутился еще один подписчик.

Кемеровчане обращают внимание на то, что Южный – динамично строящийся район. Здесь много учебных заведений, новый микрорайонов. Предложение властей воспользоваться вместо «десятки» автобусом № 32, также напрямую соединяющим Радугу и Южный, горожане не оценили. По их словам, маршрут неудобный — именно поэтому автобусы ходят пустыми.

Также жители областной стоицы отметили, что два маршрута № 10 — трамвай и маршрутка — являются основными для жителей Рудничного района, чтобы выбраться за его пределы. Трамвай, по их оценкам, стал ходить реже, а с отказом от маршрутки № 10т логистика пострадает ещё сильнее.