В Кузбассе злоумышленница пришла на свидание и похитила шубу супруги кавалера

В полицию обратилась обманутая жена.
В городе Белово полицейские задержали женщину, которая после первого свидания ушла из квартиры нового знакомого в норковой шубе его супруги.
«В полицию обратилась 67-летняя местная жительница, сообщившая о похищении неизвестными из квартиры норковой шубы и мобильного телефона. Размер ущерба составил более 120 000 рублей», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.
Выяснилось, что несколькими днями раньше беловчанка попала в больницу, а по возвращению обнаружила пропажу личных вещей.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 37-летняя горожанка, побывавшая накануне в гостях у 67-летнего супруга заявительницы. Со свидания гостья ушла, забрав с собой норковую шубу и смартфон.
Шубу стражи правопорядка изъяли и вернули хозяйке, а вот похищенный телефон преступница продала и потратила вырученные деньги.
Теперь подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободу в рамках возбуждённого в отношении неё уголовного дела по статье УК РФ «Кража».
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