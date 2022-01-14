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В Кузбассе злоумышленница пришла на свидание и похитила шубу супруги кавалера

14 января 2022 в 12:16

В полицию обратилась обманутая жена.

В городе Белово полицейские задержали женщину, которая после первого свидания ушла из квартиры нового знакомого в норковой шубе его супруги.

«В полицию обратилась 67-летняя местная жительница, сообщившая о похищении неизвестными из квартиры норковой шубы и мобильного телефона. Размер ущерба составил более 120 000 рублей», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Выяснилось, что несколькими днями раньше беловчанка попала в больницу, а по возвращению обнаружила пропажу личных вещей.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 37-летняя горожанка, побывавшая накануне в гостях у 67-летнего супруга заявительницы. Со свидания гостья ушла, забрав с собой норковую шубу и смартфон.

Шубу стражи правопорядка изъяли и вернули хозяйке, а вот похищенный телефон преступница продала и потратила вырученные деньги.

Теперь подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободу в рамках возбуждённого в отношении неё уголовного дела по статье УК РФ «Кража».

 


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