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В Кемеровской области ослабили ограничения по коронавирусу для проведения крещенских купаний

14 января 2022 в 17:31

При этом некоторым категориям граждан рекомендовали воздержаться от посещения купелей.

Власти Кузбасса разрешили проведение крещенских купаний, но с соблюдением всех требований и рекомендаций МЧС и Роспотребнадзора.

Как следует из распоряжения губернатора, проведение купаний будет разрешено с 12:00 18 января до 24:00 19 января. Органы местного самоуправления должны в срок до 14 января определиться с местами организации купелей и согласовать их с МЧС и Роспотребнадзором.

При этом кузбассовцам в возрасте 60 лет и старше рекомендовано воздержаться от участия в купаниях. Исключение — те, кто завершил курс вакцинации от коронавируса или переболел им.


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