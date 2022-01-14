В Кемеровской области ослабили ограничения по коронавирусу для проведения крещенских купаний

При этом некоторым категориям граждан рекомендовали воздержаться от посещения купелей.

Власти Кузбасса разрешили проведение крещенских купаний, но с соблюдением всех требований и рекомендаций МЧС и Роспотребнадзора.

Как следует из распоряжения губернатора, проведение купаний будет разрешено с 12:00 18 января до 24:00 19 января. Органы местного самоуправления должны в срок до 14 января определиться с местами организации купелей и согласовать их с МЧС и Роспотребнадзором.

При этом кузбассовцам в возрасте 60 лет и старше рекомендовано воздержаться от участия в купаниях. Исключение — те, кто завершил курс вакцинации от коронавируса или переболел им.