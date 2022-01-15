Кемеровчане предлагают продать ёлку за 18 млн, чтобы окупить маршрут 10т

Горожане недовольны тем, как началась транспортная реформа.

Жители областной столицы настаивают на сохранении одного из популярнейших маршрутов. Так, кемеровчане возмущены отменой маршрутки 10т и просят властей сохранить удобный для них транспорт.

Ранее мэр города заявил, что сохранение маршрутки обойдётся городу в 20 млн рублей. В ответ жители предложили продать ёлку с площади Советов.

«Ёлку-конус же городскую почти за 20 млн купили — народ не спрашивали: нужда есть в ней или нет. А маршрут необходимость, народ просит, требует оставит!», - пишет один из пользователей Сети.

«Ну да, ёлки всякие за 18 млн рублей покупать — это нормально, а реально полезное для народа — фиг», — возмущается еще один подписчик.

Пока никаких конкретных ответов на этот вопрос от властей нет. Но вчера, 13 января, мэр Илья Середюк сообщил, что администрация анализирует ситуацию.