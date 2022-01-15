В Кузбассе закрыли очередной крупный ТЦ за нарушения пожарной безопасности

Для арендаторов это стало неожиданностью.

В пятницу, 14 января, в Новокузнецке из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли ТЦ «Новобайдаевский». Об этом сообщает Сибдепо.

Торговый центр расположен в Орджоникидзевском районе на проспекте Шахтёров, 12а.

«Здание опечатали, при этом арендаторов не предупредили заранее о происходящем. Из-за этого люди не смогли вывести товар и оборудование из опечатанного помещения», - пишет интернет-издание.

Известно, что пока ТЦ закрыли на 30 дней.