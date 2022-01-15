В Кузбассе закрыли очередной крупный ТЦ за нарушения пожарной безопасности

Для арендаторов это стало неожиданностью.
В пятницу, 14 января, в Новокузнецке из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли ТЦ «Новобайдаевский». Об этом сообщает Сибдепо.
Торговый центр расположен в Орджоникидзевском районе на проспекте Шахтёров, 12а.
«Здание опечатали, при этом арендаторов не предупредили заранее о происходящем. Из-за этого люди не смогли вывести товар и оборудование из опечатанного помещения», - пишет интернет-издание.
Известно, что пока ТЦ закрыли на 30 дней.
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