Опубликован список купелей, которые будут организованы в Кузбассе в праздник Крещения

В регионе будет открыто 51 место для купаний.

В Кузбасской митрополии рассказали, где можно будут работать купели в Крещение. Всего в праздник Крещения Господня в Кемеровской области будет организовано 51 место для купаний.

г. Кемерово

Рудничный район, Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской

Ленинский район, озеро Красное

Центральный район, зона отдыха «Чайка» р. Томь, ул. 4-я Заречная, 54

Центральный район, купель Храма прихода Воскресения Христова, пр-т Притомский, 7б,

р. Томь база Центра ГИМС Главного управления МЧС России по КО-Кузбассу.

г. Новокузнецк

Центральный район, р. Томь, ТУ Абагур

Центральный район, р. Кондома, Парк культуры и отдыха «Водный»

Карьеры Заводского района.

В Ленинске-Кузнецком можно будет окунуться в прорубь на территории храмового комплекса «Воскресения Христова» на ул. Белградской, 14.

Полная информация будет представлена в реестре Главного управления Министерства ЧС по Кемеровской области.