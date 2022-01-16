Опубликован список купелей, которые будут организованы в Кузбассе в праздник Крещения

В регионе будет открыто 51 место для купаний.
В Кузбасской митрополии рассказали, где можно будут работать купели в Крещение. Всего в праздник Крещения Господня в Кемеровской области будет организовано 51 место для купаний.
г. Кемерово
- Рудничный район, Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской
- Ленинский район, озеро Красное
- Центральный район, зона отдыха «Чайка» р. Томь, ул. 4-я Заречная, 54
- Центральный район, купель Храма прихода Воскресения Христова, пр-т Притомский, 7б,
- р. Томь база Центра ГИМС Главного управления МЧС России по КО-Кузбассу.
г. Новокузнецк
- Центральный район, р. Томь, ТУ Абагур
- Центральный район, р. Кондома, Парк культуры и отдыха «Водный»
- Карьеры Заводского района.
В Ленинске-Кузнецком можно будет окунуться в прорубь на территории храмового комплекса «Воскресения Христова» на ул. Белградской, 14.
Полная информация будет представлена в реестре Главного управления Министерства ЧС по Кемеровской области.
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