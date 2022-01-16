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Опубликован список купелей, которые будут организованы в Кузбассе в праздник Крещения

16 января 2022 в 12:33

В регионе будет открыто 51 место для купаний.

В Кузбасской митрополии рассказали, где можно будут работать купели в Крещение. Всего в праздник Крещения Господня в Кемеровской области будет организовано 51 место для купаний.

г. Кемерово

  • Рудничный район, Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской
  • Ленинский район, озеро Красное
  • Центральный район, зона отдыха «Чайка» р. Томь, ул. 4-я Заречная, 54
  • Центральный район, купель Храма прихода Воскресения Христова, пр-т Притомский, 7б,
  • р. Томь база Центра ГИМС Главного управления МЧС России по КО-Кузбассу.

г. Новокузнецк

  • Центральный район, р. Томь, ТУ Абагур
  • Центральный район, р. Кондома, Парк культуры и отдыха «Водный»
  • Карьеры Заводского района.

В Ленинске-Кузнецком можно будет окунуться в прорубь на территории храмового комплекса «Воскресения Христова» на ул. Белградской, 14.

Полная информация будет представлена в реестре Главного управления Министерства ЧС по Кемеровской области.


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