В Кемерове один из новых автобусных маршрутов будет обслуживать частый перевозчик

Желающих оказалось не так много.

Частные перевозчики останутся на маршрутах общественного транспорта в Кемерове. Такой вывод можно сделать по итогам первого электронного аукциона.

На обслуживание маршрута № 35 (д.п. Шалготарьян — Детский сад) заявился только один претендент. Сам аукцион признали несостоявшимся, но так как заявка соответствовала всем необходимым требованиям, перевозчик — ООО «Гепард» — получил данный маршрут.

Как следует из техзадания, для данного маршрута требуются автобусы НЕФАЗ или их эквиваленты, произведённые в 2019 году или позднее. Количество автобусов на маршруте: пять в будние дни и четыре в выходные.

А вот для обслуживания маршрута № 45 желающих не нашлось — на аукцион не было подано ни одной заявки. Что касается остальных маршрутов, на участие в аукционах на их обслуживание всё ещё ведётся приём заявок.