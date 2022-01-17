Власти Кузбасса объяснили скачок цен на продукты

И пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

Кузбассовцы пожаловались на существенный рост цен на товары в магазинах. Минпромторг региона ответил на жалобы горожан.

Как пояснили в ведомстве, ежемесячно Кемеровостат и РЭК Кузбасса проводит анализ средних розничных цен на отдельные виды товаров первой необходимости. Так, были направлены запросы в торговые сети региона с целью выяснения причин повышения цен. По информации сетей, рост розничной цены происходит из-за роста закупочной цены.

«Наценка торговых сетей не увеличивалась и в среднем составляет до 15%», — сообщили в министерстве.

Вопрос ценообразования в крупных сетевых магазинах также находится на контроле ФАС России.

«Торговые сети планируют установить добровольное ограничение наценки на данный перечень товаров. Инициатива предусматривает установление максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен. Предполагается, что ограничение будет установлено на примерно 200 товарных видов», — сообщили в министерстве.

Жителям региона также напомнили, что в магазинах розничной сети есть различные варианты сэкономить. Например, можно выбирать нефасованные товары, немытые овощи, товары местных производителей, акционные товары.