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Житель Новокузнецка выбил дверь в магазине, чтобы согреться

17 января 2022 в 19:39

Горожанин был пьян.

В южной столице Кузбасса росгвардейцы задержали местного жителя, который проник в продуктовый магазин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в магазине по улице Ноградской сработала сигнализация. Выехавшие на место правоохранители обнаружили, что дверь была разбита, а внутри находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что кнопку вызова росгвардейцев нажала испуганная сотрудница торговой точки, которая не успела выйти с места работы.

«Злоумышленником оказался 37-летнйи местный житель, возвращавшийся домой после застолья. По словам задержанного, он выбил дверь, чтобы согреться», - рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в отдел органов внутренних дел.


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