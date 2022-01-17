Житель Новокузнецка выбил дверь в магазине, чтобы согреться

Горожанин был пьян.
В южной столице Кузбасса росгвардейцы задержали местного жителя, который проник в продуктовый магазин.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в магазине по улице Ноградской сработала сигнализация. Выехавшие на место правоохранители обнаружили, что дверь была разбита, а внутри находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что кнопку вызова росгвардейцев нажала испуганная сотрудница торговой точки, которая не успела выйти с места работы.
«Злоумышленником оказался 37-летнйи местный житель, возвращавшийся домой после застолья. По словам задержанного, он выбил дверь, чтобы согреться», - рассказали в ведомстве.
Мужчину доставили в отдел органов внутренних дел.
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