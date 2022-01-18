Блог с тобой ›› Новости ›› Министр культуры Кузбасса Марина Евса покинула ...

Министр культуры Кузбасса Марина Евса покинула свой пост

18 января 2022 в 11:49

Это третье увольнение за последние два месяца.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса сообщили, что покинула пост министр культуры и национальной политики Марина Евса.

«Марина Александровна Евса оставила должность министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, Марина Евса возглавила департамент культуры и национальной политики Кемеровской области в апреле 2019 года. До назначения в областную администрацию почти 10 лет проработала директором Новокузнецкого драматического театра. Ранее возглавляла управление культуры в своём родном городе Осинники, а также работала в должности замглавы города по социальным вопросам.

Кто займёт освободившийся пост, пока не сообщается.

Ранее, 14 января, стало известно, что свой пост покинула заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова. А в декабре, ушёл в отставку по собственному желанию министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.


Читайте также

Content 7ae951a32d1e7f7e0118954c15035407 quality 75xresize crop 1xallow enlarge 0xw 740xh 493
Опубликован список купелей, которые будут организованы в Кузбассе в праздник Крещения
Content ca02f6f1705b873e9cb203a723bc392f
В Кемерове один из новых автобусных маршрутов будет обслуживать частый перевозчик
Content svoy biznes otkryvaem produktovyy magazin 1
Власти Кузбасса объяснили скачок цен на продукты
Content 140770
Житель Новокузнецка выбил дверь в магазине, чтобы согреться

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?