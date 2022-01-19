Предприятие уже добыло слишком много твёрдого топлива.

ООО «Шахта Листвяжная» может лишиться лицензии на добычу угля. Оказывается, предприятие уже превысило уровень добычи, разрешённый лицензией Росприроднадзора.

«По итогам документарной проверки Южно-Сибирское управление Росприроднадзора выяснило: компания имела право добыть 4650 тыс. тонн, однако объем достиг как минимум 4734 тыс. (по данным фонда геологической информации). Такое нарушение является настолько существенным, что теперь природоохранные инспекторы могут предложить Роснедрам отозвать у «Шахты Листвяжной» лицензию на разведку/добычу полезных ископаемых», - сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своём телеграм.

При этом Росприроднадзор не может хотя бы приблизительно рассчитать размер вреда, причиненного недрам в результате взрыва на «Листвяжной», который произошёл 25 ноября, тогда погиб 51 человек.