Больницы Кузбасса готовят к переводу на экстренный режим из-за штамма «омикрон»

Пик заболеваемости ожидается 5 февраля.

Власти Кузбасса обсудили готовность региона к приходу нового штамма COVID-19 «омикрон». Первые случаи заболеваемости «омикроном» уже были выявлены в Сибири, однако в Кемеровской области пока не зарегистрировано ни одного случая.

Как сообщает пресс-служба АКО, среди основных особенностей нового штамма выделяют резкий рост заболевший — в 3-4 раза.

«Основная нагрузка при этом ложится на амбулаторно-поликлиническую службу и скорую помощь. Так, если рост обращений в «красную зону» поликлиник превысит 6000 тысяч в день, а количество вызовов на дом возрастет до 5000 тысяч, медорганизации Кузбасса будут переведены в экстренный режим работы», - отметил в ходе оперативного штаба зампредседателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Такой режим предполагает оказание только экстренной и неотложной помощи, выдачу льготных лекарственных препаратов и продление режима работы «красных зон» с 08:00 до 23:00. Также предусмотрено увеличение количества сотрудников колл-центров, регистратур, телефонных линий.

Отмечается, что 48 медорганизаций готовы увеличить количество «красных зон», развернуть дополнительные бригады врачей для обслуживания вызовов и проведения ПЦР-тестов. Кроме того, в случае роста заболевших в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске по одной поликлинике переведут на круглосуточный режим работы. На 17% увеличат резерв скорой помощи, что составит 233 бригады. Автопарк медорганизаций увеличен до 275 автомобилей, создан водительский резерв из 109 человек. К работе будут также привлекаться медики узких специальностей и студенты.

По прогнозу федеральных ведомств, пик заболеваемости придется примерно на 5 февраля.