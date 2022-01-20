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Жителям Кемерова рассказали, когда можно ездить в общественном транспорте бесплатно

20 января 2022 в 12:07

Оправданием для безбилетников станет неисправность оборудования.

Администрация города Кемерово опубликовала памятку по стоимости проезда в общественном транспорте.

В ведомстве отметили, что на стоимость влияет статус пассажира и его платёжное средство.

Так, при оплате банковской картой, проезд для всех категорий обойдётся в 25 рублей; при оплате транспортной картой — 14 рублей для школьников и студентов, 12 для пенсионеров и 25 — для всех остальных.

Если платить наличными, проезд обойдётся в 15 рублей пенсионерам, 18 рублей — студентам и школьникам. 30 рублей — остальным категориям пассажиров.

В мэрии уточнили, что если в автобусе не работает валидатор или терминал, а у вас нет наличных, проезд будет бесплатным.


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