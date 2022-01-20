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В Кузбассе появился новый муниципальный округ

20 января 2022 в 18:48

К настоящему моменту в регионе в муниципальные округа преобразованы уже 16 из 18 районов.

В Кузбассе появился ещё один округ — Новокузнецкий. Закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новокузнецкого муниципального района» в окончательном чтении приняли депутаты кузбасского парламента.

«Закон наделяет преобразованное муниципальное образование статусом Новокузнецкого муниципального округа, определяет его границы, состав органов самоуправления и порядок их формирования», — сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее со соответствующей инициативой выступили новокузнецкие районные депутаты: они предложили объединить все территории, каждая из которых имело своё руководство, в единый округ. Данная инициатива была поддержана на публичных слушаниях и представительными органами власти.

Отмечается, что к настоящему моменту в Кузбассе в муниципальные округа преобразованы уже 16 из 18 районов. Создание округа с единым центром управления помогает консолидировать финансовые, кадровые и управленческие ресурсы и повысить эффективность работы властей территории.


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