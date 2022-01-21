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Житель Осиновки в ночь на Крещение похитил музыкальное оборудование из храма

21 января 2022 в 11:32

Преступник оказался работником церкви. 

В Осиновке в храме в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба произошла кража в праздничную ночь. К правоохранителям обратился настоятель.

«Выяснилось, что в ночь на Крещение 36-летний местный житель вынес из храма подаренную учреждению акустическую установку. Злоумышленник выполнял в церкви подсобные работы. Похищенное музыкальное оборудование он продал через сайт объявлений», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Мужчину задержали. Следователем ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Стражи порядка также пытаются определить местонахождение похищенного оборудования.


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