В Кузбассе из шахты «Комсомолец» эвакуируют рабочих

50 шахтёров экстренно выводят на поверхность.

На кузбасской шахте произошел инцидент, после которого людей стали выводить на поверхность. Причиной стала проблема с проветриванием.

«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», — сообщают СМИ.

О пострадавших ничего не сообщается. Выясняются подробности.

Напомним, шахта «Комсомолец» — угледобывающее предприятие в городе Ленинск-Кузнецкий. 21 марта 2000 года здесь произошёл взрыв метана, в результате которого погибли 12 горноспасателей.