Губернатор Кузбасса рассказал о введении дистанционного обучения в школах

Глава региона подчеркнул, что выступает против этой меры.

Власти Кузбасса объяснили, будет ли введен дистант в кузбасских школах. При этом Сергей Цивилев подчеркнул, что выступает против этой меры. На пВсекузбасском родительском онлайн-собрании он заявил, что постарается не допустить введения дистанционки для детей.

«Переход на дистанционное обучение – это крайняя мера, которую можно вводить только после всесторонних консультаций со специалистами, это должно быть решение Штаба по охране здоровья населения», – сказал губернатор.

При этом директора школ могут отправить на онлайн-уроки отдельные классы или все учреждение, если заболеют 20% человек.

Родителям напомнили, что ребенок может пропускать уроки без справки пять дней. Заместитель министра здравоохранения Юлия Брежнева призвала кузбассовцев не пускать детей в школу при малейших подозрениях на инфекцию.

В вузах, как отметила министр высшего образования и науки Кузбасса Ирина Ганиева, занятия в целом идут так же очно, на дистант отправлены только группы, в которых заболели люди.