В 2021 году из Кузбасса уехали почти 60 тысяч жителей

Кемеровостат опубликовал новые данные по миграции жителей региона.

Специалисты Кемеровостата опубликовали данные по миграции жителей Кемеровской области за период с января по ноябрь в 2021 году. Согласно статистике ведомства, регион покинули почти 60 тысяч человек.

«Из Кузбасса уехали за 11 месяцев 57 904 местных жителя. Годом ранее статистика была печальнее за аналогичный период — 58 862 человека. Стали жителями региона в прошлом году 54 815 человек, в 2020 году — 55 848. Миграционная убыль составила 1,3 человека на 1000 жителей», - рассказали в Кемеровстате.

Отмечается, что 51,5% мигрировали внутри региона, 45,5% переехали в другой регион и 3% уехали в другую страну. При этом распределение миграционных потоков по прибывших следующее: 54,4% прибывших относились к внутренним мигрантам, 32,2 — к межрегиональным, 13,3% приехали из других стран.