На кузбасской шахте «Осинниковская» погиб горнорабочий

Стали известны подробности.

Ночью 22 января на шахте «Осинниковская» погиб горнорабочий. Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области – Кузбасса, горнорабочий очистного забоя был смертельно травмирован при производстве работ.

По факту случившегося организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промбезопасности. На место происшествия выехали прокурор Осинников Андрей Фролов и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

В Telegram-канале Новости Кузбасса сообщили, что погибшему было 32 года. Его, по предварительным данным, «задавило козырьком секции».