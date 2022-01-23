В Кемерове организовали 145 точек по продаже транспортных карт

Их можно приобрести во всех уголках города.
В Кемерове на сегодняшний день организовано 145 точек по продаже транспортных карт. Как сообщили в администрации города, их традиционно можно приобрести на Летнем вокзале и павильонах сети «Подорожник».
Также транспортные карты будут продавать в следующих местах:
- сети киосков печатной продукции «Агентство ежедневных новостей»;
- сети блинных «Сибирские блины»;
- сети павильонов «Столото»;
- магазинах система универсамов «Бегемаг».
Отмечается, что к продаже транспортных карт подключились и городские предприниматели. Карты можно приобрести в следующих торговых объектах:
- кофейня «КофеЛайк», бульвар Осенний, 1 (Лесная Поляна);
- магазин «Норд», ул. Стахановская, 8а (Кедровка);
- кофейня «Эспрессо», пр. Советский, 53/3, возле театра драмы;
- «Табачный капитан» — пересечение пр. Химиков и пр. Ленинградского;
- пекарня «Хлебница», бульвар Строителей, 40;
- магазин «Комиссионный», пр. Ленина, 98.
Полный перечень адресов пунктов продаж опубликован на официальном сайте УЕЗТУ города Кемерово.
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