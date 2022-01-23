В Кемерове организовали 145 точек по продаже транспортных карт

Их можно приобрести во всех уголках города.

В Кемерове на сегодняшний день организовано 145 точек по продаже транспортных карт. Как сообщили в администрации города, их традиционно можно приобрести на Летнем вокзале и павильонах сети «Подорожник».

Также транспортные карты будут продавать в следующих местах:

сети киосков печатной продукции «Агентство ежедневных новостей»;

сети блинных «Сибирские блины»;

сети павильонов «Столото»;

магазинах система универсамов «Бегемаг».

Отмечается, что к продаже транспортных карт подключились и городские предприниматели. Карты можно приобрести в следующих торговых объектах:

кофейня «КофеЛайк», бульвар Осенний, 1 (Лесная Поляна);

магазин «Норд», ул. Стахановская, 8а (Кедровка);

кофейня «Эспрессо», пр. Советский, 53/3, возле театра драмы;

«Табачный капитан» — пересечение пр. Химиков и пр. Ленинградского;

пекарня «Хлебница», бульвар Строителей, 40;

магазин «Комиссионный», пр. Ленина, 98.

Полный перечень адресов пунктов продаж опубликован на официальном сайте УЕЗТУ города Кемерово.