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В Кемерове организовали 145 точек по продаже транспортных карт

23 января 2022 в 20:52

Их можно приобрести во всех уголках города.

В Кемерове на сегодняшний день организовано 145 точек по продаже транспортных карт. Как сообщили в администрации города, их традиционно можно приобрести на Летнем вокзале и павильонах сети «Подорожник».

Также транспортные карты будут продавать в следующих местах:

  • сети киосков печатной продукции «Агентство ежедневных новостей»;
  • сети блинных «Сибирские блины»;
  • сети павильонов «Столото»;
  • магазинах система универсамов «Бегемаг».

Отмечается, что к продаже транспортных карт подключились и городские предприниматели. Карты можно приобрести в следующих торговых объектах:

  • кофейня «КофеЛайк», бульвар Осенний, 1  (Лесная Поляна);
  • магазин «Норд», ул. Стахановская, 8а (Кедровка);
  • кофейня «Эспрессо», пр. Советский, 53/3, возле театра драмы;
  • «Табачный капитан» — пересечение пр. Химиков и пр. Ленинградского;
  • пекарня «Хлебница», бульвар Строителей, 40;
  • магазин «Комиссионный», пр. Ленина, 98.

Полный перечень адресов пунктов продаж опубликован на официальном сайте УЕЗТУ города Кемерово.


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