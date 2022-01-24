В Новокузнецке один взрослый и трое детей отравились угарным газом

Возбуждено уголовное дело.

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Новокузнецке. Ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в частном доме на Лесной улице.

Известно, что среди погибших трое детей и один взрослый. По одной из версий, причиной трагедии могла стать неисправность печного отопления. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По информации регионального управления Следственного комитета, сигнал о происшествии поступил около 18:00 воскресенья, 23 января.

«В частном доме были обнаружены тела двух мальчиков 3 и 10 лет, девочки 7 лет и 44-летнего мужчины — все без признаков насильственной смерти. С этого же адреса в больницу доставили 31-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом. О происшествии в экстренные службы сообщили соседи: они обратили внимание, что из дома многодетной семьи несколько дней никто не выходит. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины и трёх детей и госпитализировали женщину», - рассказали в ведомстве.

При осмотре места происшествия установлено, что в доме имеется печное отопление, а в корпусе печи имеются трещины. Это могло способствовать распространению продуктов горения. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.