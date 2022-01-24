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В Кемерове повысят зарплаты работникам общественного транспорта

24 января 2022 в 17:13

Водители будут получать 42 тысячи рублей, кондукторы — 36 тысяч.

С 1 февраля в Кемерове будут повышены заплаты сотрудников АО «Кемеровская транспортная компания». Как сообщил глава города Илья Середюк, зарплата вырастет на 15%.

«Зарплата у водителя составит в среднем 42 800 рублей, у кондуктора — 36 700 рублей. Это не последнее повышение в этом году. Мы планируем в течение ближайших месяцев рассмотреть возможность ещё добавить к этому уровню 15%», — рассказал мэр.

Градоначальник добавил, что в настоящее время Кемеровская транспортная компания осуществляет более 50% всех городских перевозок.


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