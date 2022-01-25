Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе шесть школ полностью перешли на онла...

В Кузбассе шесть школ полностью перешли на онлайн-обучение

25 января 2022 в 12:41

Закрыто одно дошкольное учреждение.

По данным на понедельник, 24 января, в Кузбассе 558 классов в 166 школах перешли на удалённое обучение. При этом полностью перешли на онлайн-обучение шесть школ в двух территориях региона.

Основной причиной перехода на дистанционное обучение стали сезонные вирусные заболевания, уточнили в министерстве.

«В дошкольных образовательных организациях 99 групп закрыто на карантин, а одно учреждение полностью закрылось», — сообщили в министерстве.


Читайте также

Content dw900h500
На кузбасской шахте «Осинниковская» погиб горнорабочий
Content
В Кемерове организовали 145 точек по продаже транспортных карт
Content c25695f1cba8c9918f2f4682d6c6019c
В Новокузнецке один взрослый и трое детей отравились угарным газом
Content photo 2021 08 26 09 32 40 1024x768
В Кемерове повысят зарплаты работникам общественного транспорта

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?