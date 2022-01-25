В Кузбассе шесть школ полностью перешли на онлайн-обучение

Закрыто одно дошкольное учреждение.

По данным на понедельник, 24 января, в Кузбассе 558 классов в 166 школах перешли на удалённое обучение. При этом полностью перешли на онлайн-обучение шесть школ в двух территориях региона.

Основной причиной перехода на дистанционное обучение стали сезонные вирусные заболевания, уточнили в министерстве.

«В дошкольных образовательных организациях 99 групп закрыто на карантин, а одно учреждение полностью закрылось», — сообщили в министерстве.