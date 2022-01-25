В Новокузнецке студентку осудили за взятку

Четыре года назад девушка отдала за допуск к экзаменам 52 тысячи рублей.

Жительнице южной столицы Кузбасса вынесли приговор за покушение на дачу взятки преподавателю техникума. 23-летняя студентка не хотела самостоятельно сдавать сессии и нашла короткий путь к диплому.

«Учащаяся техникума в Новокузнецке договорилась с заведующей одного из отделений, чтобы та за денежное вознаграждение помогла ей получить удовлетворительные оценки по преподаваемым дисциплинам без фактической сдачи зачётов и экзаменов. В итоге с ноября 2017 года по декабрь 2018 года девушка отдала заведующей 52 тысячи рублей и была допущена до государственной итоговой аттестации», - сообщили в СК Кузбасса.

О взятке стало известно полицейским. Девушка признала вину и сотрудничала со следствием. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В отношении заведующей также было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривает суд.