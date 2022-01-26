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В Роспотребнадзоре рассказали, что стало с первым заразившимся «омикроном» кузбассовцем

26 января 2022 в 11:21

О первом случае заражения омикрон-штаммом коронавируса стало известно два дня назад.

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали о самочувствии первого пациента, заразившегося штаммом коронавируса «омикрон». Как сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова, заболевание протекало по типу респираторной вирусной инфекции. Диагноз был поставлен при проведении молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя.

«Болезнь протекала в форме ОРВИ, пациент уже выздоровел, приступил к труду», - сообщила представитель Роспотребнадзора.

К настоящему моменту определены контактные лица заболевшего кузбассовца, все они сдали ПЦР-тесты. Результаты оказались отрицательными.

В ведомстве также отметили, что заболевший не выезжал за пределы Кузбасса. Это даёт возможность делать выводы, что заражение произошло внутри субъекта. Соответственно, мы распространение штамма «омикрон» в Кемеровской области присутствует.

В связи с новой угрозой власти региона ввели дополнительные ограничения в связи с угрозой распространения в Кузбассе нового штамма коронавируса: в частности, все массовые спортивные мероприятия должны проходить без зрителей, а треть сотрудников предприятий — переведены на удалёную работу.


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