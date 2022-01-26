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В Новокузнецке аптеку оштрафовали на 50 тысяч за отсутствие нужных лекарств

26 января 2022 в 16:29

Покупатели не смогли получить свои медикаменты в срок.

Одна из аптек Новокузнецка привлечена к административной ответственности после проверки, которая  выявила грубые нарушения при осуществлении фармацевтической деятельности.

Так, основанием для обращения в суд стало неисполнение законодательства о льготном обеспечении лекарствами — покупатели не смогли получить свои медикаменты в срок, так как их просто не было в аптеке.

«Установлено, что в нарушение требований Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, утверждённых приказом Минздрава России, аптечной организацией не соблюдаются сроки отпуска лекарственных препаратов», — сообщили в прокуратуре Кузбасса,

По решению Арбитражного суда Кемеровской области, аптеке был назначен штраф в 50 000 рублей. Отмечается, что он уже выплачен в добровольном порядке.


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