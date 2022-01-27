Шокирующий рекорд: в Кузбассе за сутки выявили 435 случаев коронавируса

В связи со всплеском заболеваемости власти ввели новые ограничения.

По данным на утро 27 января, коронавирус в Кемеровской области подтвердился у 435 человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Скончались семь пациентов с коронавирусом. Таким образом количество летальных случаев за весь период пандемии увеличилось до 1871.За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 92 917 случаев коронавируса: 84 751 человек выздоровел, 6 295 продолжают получать медицинскую помощь.

Из-за всплеска коронавируса власти Кузбасса приняли новые ограничения.

Так, до 28 февраля продлеваются ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий. Кроме того, новый вводится особый режим работы для ряда организаций области. Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, следует до 1 февраля перевести на работу «с непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней, но не более 14 дней» (вахтовый метод) сотрудников организаций (подразделений) с круглосуточным пребыванием взрослых: домов-интернатов, домов престарелых, хосписов, психоневрологических диспансеров. Это ограничение касается домов ребёнка, а также домов-интернатов для детей с ментальными нарушениями.

С 1 февраля приостанавливается работа отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания. Отмечается, что данное распоряжение распространяется и на индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме соцобслуживания.