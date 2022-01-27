Кузбассовец избил полицейского до сотрясения мозга

От рук новокузнечанина пострадал еще один служитель правопорядка.

В Новокузнецке вынесен приговор 26-летнему местному жителю. Мужчина был признан виновным в применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении двух полицейских.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Кузбассу, он напал на правоохранителей во время задержания.

«Один из подозреваемых в сбыте психотропных веществ обвиняемый оказал сопротивление и нанёс двум сотрудники полиции удары. После этого злоумышленник был доставлен в отдел полиции. У одного из потерпевших было диагностировано сотрясение головного мозга, у другого — кровоподтёк на лице», - рассказали в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый вину свою не признал. Рассмотрев уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти», суд назначил мужчине наказание — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.