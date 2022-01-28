Сергей Цивилёв призвал кузбассовцев жаловаться на низкие зарплаты

И не стесняться обращаться к главам городов лично.

Губернатор Кузбасса попросил жителей региона не стесняться и жаловаться на низкие зарплаты Он пояснил, что власти будут разбираться с проблемой в каждом конкретном случае.

Ране в ходе прямого эфира с главой Кемеровской области местная жительница обратилась к властям с вопросом, касающимся статистики по уровню зарплат. Напомним, по величине оплаты труда регион занимает 4-е место среди субъектов Сибирского федерального органа. Однако, по словам женщины, несмотря на то, что постоянно сообщают о росте заработных плат в регионе, ее оплата труда никак не изменилась за два года работы на предприятии.

Сергей Цивилёв отметил, что для решения вопроса в каждом конкретном случае горожане могут не стесняться и обращаться с данной проблемой к главам городов Кузбасса и к губернатору лично.

«Предприятия отчитываются перед своими профильными министерствами. Эти данные собираем, смотрим, насколько они совпадают с данными Росстата. Поэтому подъём идёт серьёзный. Если где-то не подняли, прошу смело обращаться к главе города и ко мне, не стесняться», — отметил глава Кузбасса.

Цивилёв пообещал разбираться — в каждом конкретном случае, с каждым предприятием, с каждым человеком.