В Междуреченске мужчина напугал в подъезде маленькую девочку

Полицейские установили личность горожанина.

Жителей Междуреченска взбудоражило сообщение о нападении мужчины на пятиклассницу в подъезде. По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, инцидент произошёл 18 января.

«В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что около 13:30 в подъезд дома за её 11-летней дочерью вошёл неизвестный мужчина. Мужчина приблизился к девочке, но никаких действий не совершал и не угрожал ей, однако этого хватило, чтобы напугать ребёнка. Девочка закричала, на крик выбежали соседи, а мужчина скрылся с места», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции организовали комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины. Подробно описать его девочка не смогла, однако в результате работы, проведённой инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными полиции и оперативниками уголовного розыска, неизвестный был установлен.

«Им оказался 30-летний житель Междуреченска, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере в связи с имеющимся расстройством психического здоровья. Он направлен на осмотр в специализированное медицинское учреждение», - сообщили в ГУВД.

Материалы переданы в следственные органы для принятия решения.