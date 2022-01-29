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В Кемерове на остановках появятся электронные табло с графиком прибытия транспорта

29 января 2022 в 11:56

Также предусматривается функция аудиодублирования информации.

На остановках общественного транспорта в Кемерове установят электронные табло. Они будут информировать пассажиров, какой маршрут и когда прибывает.

«Табло установят на 10 узловых остановочных пунктах. В том числе на остановках «ДК Кировского района», «Сельская больница», «Цирк», «Кузбассэнерго», «Главпочтамт», а также на бульварном кольце», - сообщили в администрации города.

Размеры табло —  130×56×9 см. Ожидается, что они будут пятистрочными со светодиодными индикаторами жёлтого цвета. Наряду с временем прибытия транспорта они будут сообщать информацию о текущем времени, дате и температуре воздуха.

Каждое будет оснащено GSM/GPRS модулем для обратной связи с сервером диспетчерской и подключения функции «тревожная кнопка» (телефон 112). Также предусматривается функция аудиодублирования информации, которая отображается на табло.

 

Фото: администрация г. Кемерово.


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