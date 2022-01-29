В Кемерове на остановках появятся электронные табло с графиком прибытия транспорта

Также предусматривается функция аудиодублирования информации.

На остановках общественного транспорта в Кемерове установят электронные табло. Они будут информировать пассажиров, какой маршрут и когда прибывает.

«Табло установят на 10 узловых остановочных пунктах. В том числе на остановках «ДК Кировского района», «Сельская больница», «Цирк», «Кузбассэнерго», «Главпочтамт», а также на бульварном кольце», - сообщили в администрации города.

Размеры табло — 130×56×9 см. Ожидается, что они будут пятистрочными со светодиодными индикаторами жёлтого цвета. Наряду с временем прибытия транспорта они будут сообщать информацию о текущем времени, дате и температуре воздуха.

Каждое будет оснащено GSM/GPRS модулем для обратной связи с сервером диспетчерской и подключения функции «тревожная кнопка» (телефон 112). Также предусматривается функция аудиодублирования информации, которая отображается на табло.

Фото: администрация г. Кемерово.